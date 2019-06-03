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1 saat önce

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında, tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor.

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DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında, tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor
 


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, DHA, Güncel
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