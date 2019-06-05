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Tekirdağ' ın Çorlu ilçesi' nde TEM otoyolunda tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
Tekirdağ' ın Çorlu ilçesi' nde TEM otoyolunda tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
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