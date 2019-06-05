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Bodrum' da sürat teknesinin kaptanı tutuklandıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:35 Kaynak: DHA
Bodrum' da sürat teknesinin kaptanı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S. (Sakay), Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.
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