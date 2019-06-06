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1 saat önce

YSK Başkanı Sadi Güven: "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir.

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DHA - YSK Başkanı Sadi Güven: "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir."


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:04 Kaynak: DHA
Memur, Sadi Güven, YSK Başkanı, Güncel
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