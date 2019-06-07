flaş
43 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla 'hudut namustur' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:52 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla 'hudut namustur' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.
FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı
Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı
Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok