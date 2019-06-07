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43 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla 'hudut namustur' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla 'hudut namustur' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:52 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Güncel
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