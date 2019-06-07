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1 saat önce

MSB: Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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MSB: Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:28 Kaynak: DHA
PKK, Güncel
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