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1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: GKRY ve GKRY ile iş yapan uluslararası şirketler, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'nın ortak sahibi olduğunu, Ada'nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu görmezden gelerek hareket edemez.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:59 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı: GKRY ve GKRY ile iş yapan uluslararası şirketler, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'nın ortak sahibi olduğunu, Ada'nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu görmezden gelerek hareket edemez. Sözkonusu anlaşmaya ilişkin KKTC makamlarının yaptığı açıklamaları paylaşıyor ve destekliyoruz.
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