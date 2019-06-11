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DHA: İzmir - Manisa Karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:20 Kaynak: DHA
DHA: İzmir - Manisa Karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu açmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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