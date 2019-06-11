Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel Haber

FLAŞ

3 saat önce

DHA: İzmir - Manisa Karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

FLAŞ, System.String[]

DHA: İzmir - Manisa Karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu açmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:20 Kaynak: DHA
Manisa, İzmir, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öfkeli baba, annelerini döven iki kızını tüfekle vurdu Manisa'da korkunç cinayet : 3 çocuk annesi öldürüldü Mucize kurtuluş! Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin kaza anı kamerada Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:01:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]