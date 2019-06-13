Antalya' da, özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişide yaralandı

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.



