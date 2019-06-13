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1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 15 Haziran 2019'da İmar Barışı başvurusu tamamlanıyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 15 Haziran 2019'da İmar Barışı başvurusu tamamlanıyor.  Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. 


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
imar barışı, 15 haziran, çevre ve şehircilik bakanı, Güncel
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