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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından Türkiye'nin haksız bir şekilde çıkartılmaya çalışılması adımıdır.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:31 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından Türkiye'nin haksız bir şekilde çıkartılmaya çalışılması adımıdır. Mevkidaşlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Orta uzun vadede bu sorun mutlaka aşılacaktır. Türkiye'nin hakkı olan F-35'ler ülkemize mutlaka gelecektir.
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