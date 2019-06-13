Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından Türkiye'nin haksız bir şekilde çıkartılmaya çalışılması adımıdır. Mevkidaşlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Orta uzun vadede bu sorun mutlaka aşılacaktır. Türkiye'nin hakkı olan F-35'ler ülkemize mutlaka gelecektir.