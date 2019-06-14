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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı.
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