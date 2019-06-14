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Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde biteceğini, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:38 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde biteceğini, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
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