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3 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen not indirim kararı, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır.

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DHA - Hazine ve Maliye Bakanlığı: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen not indirim kararı, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
DHA, Maliye Bakanlığı, Güncel
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