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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi.
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