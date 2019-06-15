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3 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
PKK, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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