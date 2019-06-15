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1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 82-73 mağlup etti ve seride durum 2-2 oldu.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 82-73 mağlup etti ve seride durum 2-2 oldu. 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:56 Kaynak: DHA
Beko, Fenerbahçe, Spor
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