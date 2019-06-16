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MSB: Suriye rejim güçlerinin İdlib'te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:40 Kaynak: DHA
MSB: Suriye rejim güçlerinin İdlib'te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.
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