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MSB: Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
MSB: Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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