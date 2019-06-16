MSB: Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.