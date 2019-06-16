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Fenerbahçe'nin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi
Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu iptal edildi!
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