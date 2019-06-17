flaş
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: 03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı I·brahim C¸elik'in terörden arananlar listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: 03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı I·brahim C¸elik'in terörden arananlar listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlendi. Böylece, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı.
Son dakika! Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu
Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi
Athena Gökhan'dan, İmamoğlu ve Yıldırım'ın kravatına yorum yapan Melih Gökçek'e sert tepki