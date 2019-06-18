Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

46 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 2'si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

flaş, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 2'si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan 39'u yerli üretim. 
 


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:37 Kaynak: DHA
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor Bakanlık 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldı Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı Son dakika! Halkbank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü kullanıma sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]