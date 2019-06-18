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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 2'si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:37 Kaynak: DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 2'si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan 39'u yerli üretim.
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