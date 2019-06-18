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20 dakika önce

Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri (8) çalışan personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 Özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri (8) çalışan personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 Özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Şuana kadar 11 şüpheli yakalandı. 
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.      
 


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Güncel
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