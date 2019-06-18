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İçişleri Bakanlığı: 16 Haziran'da Bitlis'in Doğruyol köyünde etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle aranan sözde Sason sorumlusu Ünal Dinar olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:30 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: 16 Haziran'da Bitlis'in Doğruyol köyünde etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle aranan sözde Sason sorumlusu Ünal Dinar olduğu tespit edildi.
Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride yer aldığı tespit edildi
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