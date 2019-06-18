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11 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz.


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
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