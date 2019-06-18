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48 dakika önce

DHA – Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin (GİK) 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında Doğu Akdeniz'e ilişkin kararlar hukuki temelden yoksundur.

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DHADışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin (GİK) 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında Doğu Akdeniz'e ilişkin kararlar hukuki temelden yoksundur. AB'nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmeye davet ediyoruz. Bu önyargılı tutuma rağmen, Türkiye AB sürecinde kararlı ve samimi adımlar atmayı sürdürecektir. Türkiye, iddia edildiği gibi, AB'den uzaklaşmamaktadır.


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:05 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, DHA, Doğu Akdeniz, Avrupa Birliği, Güncel
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