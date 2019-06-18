DHA – Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin (GİK) 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında Doğu Akdeniz'e ilişkin kararlar hukuki temelden yoksundur. AB'nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmeye davet ediyoruz. Bu önyargılı tutuma rağmen, Türkiye AB sürecinde kararlı ve samimi adımlar atmayı sürdürecektir. Türkiye, iddia edildiği gibi, AB'den uzaklaşmamaktadır.