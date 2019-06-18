FLAŞ
1 saat önce
DHA – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki sel felaketinde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 4 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:55 Kaynak: DHA
DHA – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki sel felaketinde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 4 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp
İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı
Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum