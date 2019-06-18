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1 saat önce

DHA – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki sel felaketinde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 4 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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DHATrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki sel felaketinde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 4 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:55 Kaynak: DHA
Trabzon, DHA, Araklı, Güncel
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