DHA – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı 'daki sel felaketinde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 4 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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