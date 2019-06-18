DHA - İçişleri Bakanlığı: Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon TL ödülle aranan ve Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut isimli teröristin, bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist olduğu tespit edildi.