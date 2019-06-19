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Trabzon' un Araklı ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden 1' inin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:17 Kaynak: DHA
Trabzon' un Araklı ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden 1' inin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 4' e yükselirken kayıp 6 kişiye ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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