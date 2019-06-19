Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

12 dakika önce

Trabzon' un Araklı ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden 1' inin cansız bedenine ulaşıldı.

flaş, System.String[]

Trabzon' un   Araklı ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen selde kaybolan  7 kişiden 1' inin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 4' e yükselirken kayıp 6 kişiye ulaşılması için çalışmaların  sürdüğü bildirildi.


 


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:17 Kaynak: DHA
Araklı, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:29:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]