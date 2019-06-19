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27 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6'ncı maçında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 85-69 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6'ncı maçında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 85-69 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:48 Kaynak: DHA
Beko, Fenerbahçe, Spor
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