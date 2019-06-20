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1 saat önce
İzmir'de 'usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 39 polis hakkındaki davada karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
İzmir'de 'usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 39 polis hakkındaki davada karar açıklandı. Sanıklardan Hamza Doğan, 292 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti sanıklara toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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