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1 saat önce

İzmir'de 'usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 39 polis hakkındaki davada karar açıklandı.

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İzmir'de 'usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 39 polis hakkındaki davada karar açıklandı. Sanıklardan Hamza Doğan, 292 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti sanıklara toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
Polis, İzmir, Güncel
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