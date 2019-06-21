Bartın 'da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılıp kaybolan İsa Akgün'ün (11) cenazesi bulundu.

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Trabzon'dan sonra Mersin'de de sel ve heyelan

Meteoroloji 9 il için uyarı yaptı! Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat