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54 dakika önce

Bartın'da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılıp kaybolan İsa Akgün'ün (11) cenazesi bulundu.

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  Bartın'da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılıp kaybolan İsa Akgün'ün (11) cenazesi bulundu.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
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