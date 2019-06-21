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1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. 'S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız' filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:17 Kaynak: DHA
Türkiye, Hulusi Akar, Güncel
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