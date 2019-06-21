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21 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:32 Kaynak: DHA
siyaset, PKK, devlet bahçeli, mhp genel başkanı, Güncel
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