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1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 4-3 yaptı ve şampiyon oldu.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 4-3 yaptı ve şampiyon oldu. 


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:48 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Beko, Spor
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