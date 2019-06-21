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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 4-3 yaptı ve şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:48 Kaynak: DHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 4-3 yaptı ve şampiyon oldu.
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
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