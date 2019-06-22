FLAŞ
1 saat önce
DHA: İÇİŞLERİ Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:13 Kaynak: DHA
DHA: İÇİŞLERİ Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu!
Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü
50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu!
Son Dakika! Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna yanıt verdi