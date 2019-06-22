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1 saat önce

DHA: İÇİŞLERİ Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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DHA: İÇİŞLERİ Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:13 Kaynak: DHA
DHA, Tunceli Merkez, Güncel
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