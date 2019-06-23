Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel Haber

FLAŞ

1 saat önce

DHA: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilc¸esi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

FLAŞ, System.String[]

DHA: İçişleri Bakanlığı:  İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis- Tatvan ilc¸esi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, DHA, Tatvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü 50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu! TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 02:22:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]