FLAŞ
1 saat önce
DHA: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilc¸esi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
DHA: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis- Tatvan ilc¸esi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu!
Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü
50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu!
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir