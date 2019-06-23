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ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, 2 KİŞİ ARANIYORTrabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:40 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, 2 KİŞİ ARANIYOR
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.
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