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11 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, 2 KİŞİ ARANIYORTrabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, 2 KİŞİ ARANIYOR

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan  kişilerden birinin daha cansız bedenine  ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:41 Kaynak: DHA
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