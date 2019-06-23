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YSK, AK Parti ve CHP'nin 'milletvekili' mühürlü zarflardaki oyların geçerli sayılması yönündeki itirazlarını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:02 Kaynak: DHA
YSK, AK Parti ve CHP'nin 'milletvekili' mühürlü zarflardaki oyların geçerli sayılması yönündeki itirazlarını kabul etti. Oyların geçerli sayılmasına karar verdi.
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