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1 saat önce

YSK, AK Parti ve CHP'nin 'milletvekili' mühürlü zarflardaki oyların geçerli sayılması yönündeki itirazlarını kabul etti.

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YSK, AK Parti ve CHP'nin 'milletvekili' mühürlü zarflardaki oyların geçerli sayılması yönündeki itirazlarını kabul etti. Oyların geçerli sayılmasına karar verdi. 


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milletvekili, Güncel
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