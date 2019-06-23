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40 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı:   Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
PKK, milli savunma bakanlığı, ırak, hakurk, Güncel
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