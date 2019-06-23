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1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

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TBMM Başkanı  Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:21 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Şentop, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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