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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
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