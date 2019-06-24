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flashDHA: Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:37 Kaynak: DHA
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DHA: Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak
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