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56 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de son 2 günde yapılan operasyonlarda 1'i turuncu, 3'ü gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de son 2 günde yapılan operasyonlarda 1'i turuncu, 3'ü gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:05 Kaynak: DHA
operasyon, içişleri bakanlığı, tunceli, Güncel
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