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45 dakika önce

Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişleridir.

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Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişleridir. Bu görüşmede sadece S-400 değil bir çok konu ele alınacak. Diğer ortaklar ABD nin adımını destekliyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil.


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:13 Kaynak: DHA
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