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2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:44 Kaynak: DHA
PKK, Zap bölgesi, Hakurk, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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