flaş
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:44 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.
Doğu Karadeniz'de dev operasyon! Bin 700 asker iki teröristin peşinde
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu
AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü
Cezaevindeki hükümlü koğuşu ateşe verdi! 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı