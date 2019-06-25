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Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldıÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:14 Kaynak: DHA
Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı
ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yaptı. ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.
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