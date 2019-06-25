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DHA: ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:40 Kaynak: DHA
DHA: ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi
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