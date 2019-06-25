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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:47 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayri resmi sonuçlara göre İBB görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum"
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